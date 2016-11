ÖFB- Frauen- Trainer vor EM- Auslosung wunschlos

Österreich befindet sich wie Belgien, Russland und Portugal nur in Topf vier. Aus Topf eins könnte die ÖFB- Auswahl Serien- EM- Sieger Deutschland zugelost bekommen, gegen den es zuletzt am 22. Oktober in Regensburg eine 2:4- Testniederlage gab.

Etwas leichtere Kontrahenten wären Gastgeber Niederlande, Frankreich und England. Den zweiten Topf bilden Norwegen, Schweden, Spanien und die Schweiz, es könnte daher für Österreich zu einem neuerlichen Aufeinandertreffen mit Quali- Gegner Norwegen kommen.

Im dritten Topf sind noch Italien, Island, Schottland und Dänemark. Die Zeremonie im Luxor Theater wird von der Sportjournalistin Diana Kuip moderiert. Bei der Ziehung stehen ihr die niederländische Torjägerin Manon Melis und die deutsche Ex- Spielerin Nadine Keßler zur Seite.

Die Gruppenphase startet am 16. Juli und endet am 27. Juli. Die beiden erstplatzierten Teams der vier Gruppen ziehen ins Viertelfinale ein. Spielorte sind Breda, Deventer, Doetinchem, Enschede, Rotterdam, Tilburg und Utrecht.