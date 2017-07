ÖFB- Frauen: Thalhammer nominiert 23er- Kader für EM

Teamchef Dominik Thalhammer hat am Samstag seinen 23 Spielerinnen umfassenden ÖFB- Kader für die Frauen- Fußball- EM von 16. Juli bis 6. August in den Niederlanden bekanntgegeben. Am 11. Juli reist die ÖFB- Delegation ins Teamcamp nach Wageningen, am 18. steht die erste Partie gegen die Schweiz auf dem Programm. Weitere Gegner sind Frankreich (22.) und Island (26.). Oben im Video sehen Sie Teamkapitänin Viktoria Schnaderbeck im sportkrone.at- Wordrap