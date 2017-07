ÖFB- Frauen holen sich letzten EM- Feinschliff

Kapitänin Viktoria Schnaderbeck und Co. sind bis Freitag in Bad Tatzmannsdorf kaserniert, wo sie zuletzt auch von 25. bis 27. Juni einen Kurzlehrgang absolviert hatten. Am Donnerstag (20.10 Uhr) steigt dabei im Stadion Wiener Neustadt die EM- Generalprobe gegen EM- Teilnehmer Dänemark, der Nummer 15 der Welt. Mit dabei in Österreichs Team sind gleich 15 Legionärinnen, wobei 14 davon in Deutschland tätig sind. Überraschungen blieben bei der Kadernominierung aus. Acht Spielerinnen stehen für etwaige Ausfälle noch auf Abruf bereit.

Foto: APA/HANS PUNZ

Schweiz- Teamchefin Martina Voss- Tecklenburg wird ihr Aufgebot erst am Montag verkünden. Länderspiel haben die Eidgenössinnen keines mehr vor sich. Sie bereiten sich bis Freitag in Magglingen und von 11. bis 14. Juli in Bad Zurzach auf die EM vor, reisen daher erst drei Tage später als die Österreicherinnen in den EM- Ort.

Foto: APA/HANS PUNZ

Diese besteigen den Flieger in die Niederlande nach drei freien Tagen am Nachmittag des 11. Juli nach einer offiziellen Verabschiedung. Quartier wird in Wageningen bezogen. Neben Deventer tritt die Thalhammer- Truppe in den weiteren Gruppe- C-Spielen in Utrecht (22. Juli gegen Frankreich) und Rotterdam (26. Juli gegen Island) an. Die EM wird bereits am 16. Juli eröffnet, das Finale steigt am 6. August in Enschede.