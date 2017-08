ÖFB- Frauen- Bundesliga: "Stars brauchen noch Zeit"

Mit vier EM- Stars in der Startelf startete Ligafavorit St. Pölten ins Abenteuer Titelverteidigung. Und dies auch erfolgreich. Wenngleich die Sportliche Leiterin Celia Liese Brancao Ribeiro mit ihren Euro- Teilnehmerinnen Jasmin Eder, Nadine Prohaska, Stefanie Enzinger und Viktoria Pinther noch nicht ganz zufrieden war: "Die brauchen nach dem Sommermärchen noch ein bisschen Zeit. Ich hoffe, dass es nächste Woche schon besser geht." Besser als ein 5:0- Auswärtssieg gegen Vorderland? Ja, denn die Erwartungen in St. Pölten sind nach drei Meistertiteln und fünf Cupsiegen in Folge entsprechend hoch.

Platz eins nach der ersten Runde befriedigt Brancao nicht, wenngleich: "Ich hoffe, dass es bis zur letzten Runde so bleibt. Die Konkurrenten um den Titel haben sich aber auch verstärkt. Es wird sicher nicht einfach." Hauptrivale Sturm patzte schon zum Auftakt mit einem torlosen Remis in Altenmarkt, Landhaus hingegen hielt sich gegen LUV Graz beim 4:0 vor den eigenen Zuschauern schadlos.

Ergebnisse:

SVK Altenmarkt - Sturm Graz 0:0 (0:0)

USC Landhaus - LUV Graz 4:0 (0:0)

FFC Vorderland - SKN St. Pölten 0:5 (0:4)

FC Bergheim - FC Südburgenland 1:3 (1:1)

Harald Dworak, Kronen Zeitung