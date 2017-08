ÖFB- Frauen- Bundesliga: St. Pölten erneut Favorit

Wie auch in den vergangenen Saisonen werden die Fußballerinnen vom SKN St. Pölten nur schwer zu schlagen sein. Die Niederösterreicherinnen rund um ÖFB- Teamspielerin Nadine Prohaska wollen nach zuletzt drei Meistertiteln und fünf Cup- Siegen ihr viertes Double in Folge schaffen. Neben dem Double haben die Niederösterreicherinnen mit dem Erreichen der zweiten Champions- League- Hauptrunde noch ein weiteres Ziel. "Wir wollen wieder beide Titel holen und unsere Spielerinnen weiterentwickeln", betonte Klub- Präsident Wilfried Schmaus.

Emily Cancienne (Sturm Graz) Foto: GEPA

Die beeindruckende Bilanz: Seit dem 1. Juni 2014 ist St. Pölten auf nationaler Ebene ungeschlagen. Damals kassierten Prohaska und Co. eine 1:4- Niederlage gegen Neulengbach. In der letzten Saison dominierte St. Pölten mit 17 Siegen und einem Unentschieden. Das Kunststück mit 18 Siegen in allen Meisterschaftsspielen, wie es zuletzt Neulengbach vor drei Jahren eindrucksvoll gelang, ist dem Team von Trainerin Lisa Sanin allerdings noch nicht geglückt.

Neulengbach im Umbruch

Im Kampf um den Vizemeistertitel wird ein Duell zwischen Sturm Graz und dem von Austria Wien unterstützten USC Landhaus erwartet. Der ehemalige Seriensieger SV Neulengbach befindet sich hingegen im Umbrauch. Gleich fünf Spielerinnen wechselten im Sommer zum Lokalrivalen St. Pölten. "Das wird eine Saison des Neuaufbaus", betonte Obmann Thomas Wirnsberger.

Das junge Team, in dem etwa die erst vor drei Wochen 16 Jahre alt gewordene U17- ÖFB- Teamspielerin Jelena Dordic steht, soll dahin gehend aufgebaut werden, dass Neulengbach auf lange Sicht wieder die Nummer eins in Österreich wird. Zu St. Pölten stieß im Sommer u.a. auch Lara Felix, die im Vorjahr bekannt wurde, als sie sowohl bei den Mädchen als auch bei den Burschen im Schülerliga- Bundesfinale jeweils das Siegtor für das BG/BRG/BORG Polgarstraße aus Wien 22 erzielt hatte. Die 14- jährige Stürmerin spielt aber noch in der zweiten SKN- Mannschaft in der 2. Liga Ost/Süd.

1. Runde, 19. August:

Altenmarkt - Sturm Graz (14 Uhr)

Landhaus - LUV Graz (15 Uhr)

20. August:

Vorderland - St. Pölten (11 Uhr)

Bergheim - Südburgenland (13 Uhr)