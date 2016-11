Oberösterreicher zum "Mr. Universe" gekürt

49 Jahre nach dem Sieg von Arnold Schwarzenegger hat sich der Oberösterreicher Fabian Mayr am Wochenende in England den Titel "Mr. Universe" gesichert. Der 26- jährige Bodybuilder gewann bei der von der National Amateur Bodybuilders Association (NABBA) in Birmingham ausgetragenen Veranstaltung den Titel in der Amateurklasse und belegte bei den Profis Rang fünf.