Nur vier Nationen im Damen- Viertelfinale

Larissa/Talita gaben den Schweizerinnen Joana Heidrich/Anouk Verge- Depre (17) mit 2:0 (19,16) das Nachsehen. Carol/Maria Antonelli (9) überstanden ihr erstes inner- brasilianisches Aufeinandertreffen gegen Elize Maia/Taiana Lima (32) mit 2:0 (9,19). Die zweite Partie in der oberen Rasterhälfte bestreiten das US- Duo Brooke Sweat/Summer Ross (5) und die Olympiasiegerinnen Laura Ludwig/Kira Walkenhorst (4).

Deren deutsche Landsfrauen treffen am unteren Tableau- Ende auf Sarah Pavan/Melissa Humana- Paredes (7). Die Kanadierinnen sind spätestens seit ihrem 2:0 (17,21) gegen Tanja Hüberli/Nina Betschart (10) ein Geheimtipp. In der Runde davor hatten die Schweizerinnen das ÖVV- Duo Stefanie Schwaiger/Katharina Schützenhöfer (12) klar beherrscht. Kanada gegen USA heißt es schließlich bei Heather Bansley/Brandie Wilkerson (15) gegen Lauren Fendrick/April Ross (14).