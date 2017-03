Nur 1:1! Sevilla lässt bei Alaves Punkte liegen

Der FC Sevilla hat sich in der spanischen Primera Division mit einem 1:1- Remis bei Deportivo Alaves begnügen müssen. Der aktuelle Dritte der spanischen Fußball- Meisterschaft war vor 18.000 Zuschauern in der 23. Minute durch Wissam Ben Yedder in Führung gegangen, der Aufsteiger aus dem Baskenland kam eine Viertelstunde vor Schluss durch Aleksandar Katai zum Ausgleich.