Nur 1:1! Salzburger enttäuschen gegen NK Rijeka

"Perfekt" geht anders: Meister Red Bull Salzburg muss in der Champions- League- Qualifikation um den Einzug ins Play- off bangen! Die Salzburger kamen am Mittwoch im Drittrunden- Hinspiel gegen HNK Rijeka zu Hause nicht über ein 1:1 (0:1) hinaus. Mario Gavranovic hatte den kroatischen Double- Gewinner vor der Pause in Führung gebracht (30.), Salzburg gelang durch Hwang Hee- chan nur mehr der Ausgleich (49.). Die Entscheidung um den Aufstieg ins Play- off folgt im Rückspiel nächsten Mittwoch (20.45 Uhr) in Rijeka.