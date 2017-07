Nur 0:0! Austria enttäuscht gegen Limassol

Bald nach Beginn konnte Kevin Friesenbichler, der für den nach wie vor als nicht matchfit gemeldeten Larry Kayode aufgeboten wurde, eine Hereingabe von Felipe Pires in Bedrängnis nicht verarbeiten (9.). Ein Schuss von Ismael Tajouri am langen Eck vorbei (18.), ein Distanzversuch Holzhausers knapp über die Latte (21.) und ein geblockter Schuss von Alexander Grünwald aus Kurzdistanz (36.) waren die besten Möglichkeiten für die "Veilchen".

Foto: GEPA pictures

Für den Vierten der abgelaufenen zypriotischen Meisterschaft reichte ein biederer Kick. In den ersten 20 Minuten präsentierten sich die Gäste absolut auf Augenhöhe und hätten zur Pause durchaus führen können. Beim Lafrance- Kopfball knapp drüber (11.), sowie einem 25- Meter- Kracher Arruabarrenas an die Latte quasi mit dem Pausenpfiff (45.) hatte die Austria Glück. Die beste Möglichkeit aber fand schon zuvor Sassi vor, der in der 19. Minute nach schönem Lochpass an Hadzikic vorbei war, den Ball aber ins Außennetz legte.

Schlussoffensive nicht belohnt

Die Austria agierte nach dem Seitenwechsel weiter zu ideen- und harmlos. AEL kam nach der Pause zu keiner einzigen Chance. Die Fink- Elf erhöhte erst in den letzten 20 Minuten die Schlagzahl deutlich und erspielten sich prompt mehrere Chancen. Friesenbichler segelte an einer Hereingabe knapp vorbei (70.), wenig später fielen Versuche von Filipovic (Kopf/72.) und Grünwald (Weitschuss/73.) zu zentral aus. Kurz darauf brachte Pires den Ball aus vier Metern nicht im Tor unter.

In der 79. Minute schien der Bann nach einem Grünwald- Treffer gebrochen, die Ernüchterung nach der - korrekten - Abseitsentscheidung fiel dementsprechend aus. Fink warf im Finish mit Dominik Prokop und Christoph Monschein zwei weitere Offensivleute ins Geschehen, die Wirkung blieb aber aus.

Das Ergebnis:

Austria Wien - AEL Limassol 0:0

Wien, Happel- Stadion, 5.892 Zuschauer, SR Munukka/FIN.

Gelbe Karten: Westermann, Friesenbichler bzw. Mitrea, Fidelis, Lafrance, Avraam

Austria: Hadzikic - Larsen (61. De Paula), Westermann, Filipovic, Martschinko - Serbest - Tajouri (85. Prokop), Grünwald, Holzhauser, Pires - Friesenbichler (81. Monschein

Limassol: Vozinha - Airosa, Mitrea, Lafrance, Avraam - Fidelis, Soares - Sassi (93. Elia), Arthur (89. Savane), Mesca - Arruabarrena (77. Aldair)