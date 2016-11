Nun beginnt für Dominic Thiem das große Zittern

Das große Zittern beginnt! In Wien hatte Dominic Thiem im Achtelfinale verloren, beim Millionen- Turnier in Paris- Bercy unterlag Österreichs Tennisstar nach einem Freilos zum Start in der zweiten Runde. Der 23- Jährige wurde am Mittwoch von US- Boy Jack Sock in der Halle eiskalt abserviert. Ein herber Rückschlag auf dem Weg zum Masters nach London.