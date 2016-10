Nürnberg jubelt dank Burgstaller- Doppelpack

Guido Burgstaller hat am Sonntag in der 2. deutschen Bundesliga einen wesentlichen Beitrag zum 3:0- Auswärtssieg seines 1. FC Nürnberg gegen den Karlsruher SC geleistet. Der Kärntner erzielte in der 61. und 67. Minute die ersten beiden Tore für die Franken und hält nun bereits bei sieben Meisterschafts- Treffern in dieser Saison.