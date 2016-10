Noch ein Sieg fehlt Stefan Fegerl zur Medaille

Im Achtelfinale gewannen Fegerl und Monteiro nach einem harten Kampf gegen die Ungarn Tamas Lakatos/Adam Szudi in der Tüskecsarnok ("Dornen- Halle") mit 4:2 Sätzen. Danach jubelten die beiden - denn damit haben sie am Samstag die Chance bei einem Sieg gegen Patrick Franziska (Deutschland) und Jonathan Groth (Dänemark) zumindest Bronze sicher zu haben. Mit dem Erreichen des Semifinals hätten sie Edelmetall gewonnen, da ein dritter Platz im Tischtennis nicht ausgespielt wird. Die Verlierer der Semifinals erhalten jeweils Bronze.

Aber natürlich wollen Fegerl/Monteiro noch mehr, wollen wie im Vorjahr ins Finale einziehen. Aber es wird schwer! Die österreichisch- portugiesische Paarung bot bisher in Buapest noch keine überragende Leistung, Fegerl spielte schon recht gut, aber Monteiro war noch weit von seiner Form entfernt, mit der die beiden im Vorjahr geholt gewonnen hatten.

Sieben Spiele - sieben Siege

Doch unter dem Strich haben sie weiter eine makellose Serie. Sie feierten Freitag in ihrem siebenten Spiel ihren siebenten Sieg. Denn im Vorjahr hatten sie bei der EM in Russland erstmals gemeinsam gespielt und alle fünf Partien gewonnen, jetzt folgten in Budapest schon zwei weitere Siege. Weitere Erfolge sollen am Wochenende folgen!

Noch ein Quartett im Einzel im Rennen

Auch im Einzel geht das Turnier für Stefan Fegerl noch weiter. Am Donnerstag Abend hatte er zum Auftakt gegen den Russen Sadi Ismailow ganz klar mit 4:0 gewonnen und war damit in die Runde der letzten 32 eingezogen. Da trifft er am Freitag Abend noch auf den starken Engländer Liam Pitchford. Auch Robert Gardos bekommt es am Freitag in der zweiten Runde des Herren- Einzels noch mit einem Engländer zu tun. Nach seinem hart umkämpften Erstrunden- Sieg gegen den Deutschen Steffen Mengel, in dem er sich mit 4:2 in Sätzen durchgesetzt hatte, spielt er gegen Paul Drinkhall.

Bei den Damen sind im Einzel ebenfalls noch zwei Österreicherinnen im Rennen. Ex- Europameisterin Liu Jia trifft in der 2. Runde auf die Deutsche Kristin Silbereisen, Sofia Polcanova auf die als Nummer 12 gesetzte Russin Polina Michaijlowa.