Noch 25! Insgesamt 55 Strafplätze für Hamilton

Lewis Hamilton hat in Spa- Francorchamps weitere 25 Strafplätze kassiert. Im Mercedes des WM- Spitzenreiters kamen am Samstag im letzten Training zum Grand Prix von Belgien weitere neue Antriebsteile zum Einsatz, die über dem erlaubten Kontingent liegen. Schon am Freitag war Hamilton in beiden Sessions unter anderem mit neuem Motor auf die Strecke in Spa gefahren.