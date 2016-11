Nishikori startet mit glattem Sieg gegen Wawrinka

Kei Nishikori hat am Montag im ersten Spiel der Gruppe "John McEnroe" bei den mit 7,5 Millionen Dollar dotierten ATP- Finals in London einen überraschend glatten Auftaktsieg gefeiert. Der als Nummer 5 gesetzte Japaner ließ dem als Nummer drei gereihten US- Open- Sieger Stan Wawrinka keine Chance, nach nur 67 Minuten verließ der Asiate den Center Court als 6:2- 6:3- Sieger.