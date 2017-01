Nightrace- Krimi! Hirscher verpasst Sieg nur knapp

Das war wirklich arschknapp! Um nur läppische neun Hundertstel verpasste Marcel Hirscher den Heimsieg beim Nightrace in Schladming. "Oben war es super, unten bin ich zwei- , dreimal ins Rattern gekommen. Für den Zuschauer ist es super. Ich habe gewusst, es wird sehr, sehr knapp. Aber irgendwann, ich bin mir sicher, kommen die Hundertstel wieder auf meine Seite", ist der Salzburger überzeugt. "Ich muss weiter dranbleiben, weiter arbeiten. Hätte ich mehr die Schneid gehabt, es ins Ziel hineinzubringen, wäre es sich vielleicht ausgegangen. Aber ich war näher dran als ich jemals war. Das Blödeste wäre gewesen, rauszukugeln."

Zweitbester Österreicher wurde Manuel Feller auf Rang sechs. "Jetzt ist die Erleichterung riesengroß", jubelte der Tiroler. Mit diesem Ergebnis löste er wohl das WM- Ticket. Marco Schwarz und Michael Matt landeten auf den Plätzen 18 und 19.

Für Henrik Kristoffersen ist es bereits der dritte Triumph beim Nightrace in Schladming: "Ich habe nicht den Rhythmus gefunden. Unten war es wirklich gut der letzte Teil. Ein Sieg im Slalom ist unglaublich, wirklich cool. Ich wohne 50 Minuten von hier, beide meine Trainer sind von hier und ich hatte meinen ersten Weltcupsieg hier."

Endstand nach dem 2. Durchgang:

1. Henrik Kristoffersen (NOR) 1:39,83

2. Marcel Hirscher (AUT) 1:39,92 +00,09

3. Alexander Choroschilow (RUS) 1:40,46 +00,63

4. Julien Lizeroux (FRA) 1:41,36 +01,53

5. Stefano Gross (ITA) 1:41,37 +01,54

6. Manuel Feller (AUT) 1:41,69 +01,86

7. Naoki Yuasa (JPN) 1:41,81 +01,98

8. Alexis Pinturault (FRA) 1:41,86 +02,03

9. Mattias Hargin (SWE) 1:41,89 +02,06

10. David Ryding (GBR) 1:42,08 +02,25

11. Leif Kristian Haugen (NOR) 1:42,28 +02,45

12. Manfred Mölgg (ITA) 1:42,36 +02,53

13. Reto Schmidiger (SUI) 1:42,69 +02,86

14. Stefan Luitz (GER) 1:42,72 +02,89

15. Daniel Yule (SUI) 1:42,78 +02,95

16. Linus Strasser (GER) 1:42,81 +02,98

17. Sebastian- Foss Solevaag (NOR) 1:42,82 +02,99

18. Marco Schwarz (AUT) 1:42,99 +03,16

19. Michael Matt (AUT) 1:43,07 +03,24

20. Tommaso Sala (ITA) 1:43,08 +03,25

21. Jonathan Nordbotten (NOR) 1:43,18 +03,35

22. Giuliano Razzoli (ITA) 1:43,37 +03,54

23. Luca Aerni (SUI) 1:43,61 +03,78

24. Christian Hirschbühl (AUT) 1:43,82 +03,99

25. Ramon Zenhäusern (SUI) 1:44,55 +04,72

26. Dominik Stehle (GER) 2:20,68 +40,85

27. Robby Kelley (USA) 2:30,59 +50,76