Niederlande siegt 113:37! ÖBV- Herren doch nur 2.

Für Österreichs Basketball- Herren hat es in der Gruppe B der Vorqualifikation zur WM 2019 doch nur zu Platz zwei gereicht. Die Niederlande deklassierten Albanien am Samstagabend im letzten Spiel 113:37 (45:24). Die Gastgeber in Tirana hatten dabei nur im ersten Viertel Gegenwehr gezeigt. Die Oranje- Auswahl übertraf das aus ihrer Sicht erforderliche "plus 49" schon nach 30 Minuten (82:29).