Niederlagen für Meister Fivers und Leader Hard

Sowohl Meister Fivers als auch Tabellenführer Hard haben am Samstag in der 12. Runde der Handball Liga Austria (HLA) Niederlagen kassiert. Die Wiener mussten sich in Linz mit 35:36 geschlagen geben, Hard unterlag im "Ländle"- Derby bei Bregenz 22:23. Dennoch verteidigte Hard punktegleich mit Schwaz und den Fivers die Spitzenposition der weiterhin "engen" Tabelle.