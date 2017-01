Nicht fit? Conte schmeißt Costa aus Chelsea- Kader

Costa, in der Premier League mit 14 Toren Chelsea- Topscorer, soll in den vergangenen drei Tagen nicht mit der Mannschaft trainiert haben. Wegen einer kleineren Verletzung soll er in einen Konflikt mit Fitnesstrainer Julio Tous geraten sein. Conte habe sich daraufhin auf die Seite seines Mitarbeiters geschlagen.

Costa soll ein lukratives Angebot aus der chinesischen Super League vorliegen haben. Zuletzt waren mit Oscar und John Obi Mikel bereits zwei Chelsea- Profis nach China gewechselt.