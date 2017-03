NHL: Vorbereitungsspiele in China

Die NHL intensiviert ihre Wachstumsbestrebungen und hat den großen chinesischen Markt im Visier. Daher werden vor der nächsten Saison zwei Vorbereitungsspiele in China ausgetragen, gab die nordamerikanische Eishockey- Liga am Mittwoch bekannt. Die Los Angeles Kings und die Vancouver Canucks treffen am 21. September in Shanghai und am 23. September in Peking aufeinander.