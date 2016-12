NHL: Vanek verliert mit Detroit trotz 3:1- Führung

Thomas Vanek hat am Samstag (Ortszeit) in der National Hockey League (NHL) beim 3:5 seiner Detroit Red Wings in Pittsburgh den Assist zur 3:1- Gästeführung geleistet. Nach dem schönen Backhand- Pass des Österreichers auf Dylan Larkin gewannen die Penguins dank vier Toren im Schlussdrittel aber zum bereits fünften Mal in dieser Saison ein Match trotz Rückstands nach zwei Abschnitten.