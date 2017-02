NHL- Stars Grabner und Raffl feiern Siege

Die beiden Villacher Eishockey- Stürmer Michael Grabner und Michael Raffl waren am Donnerstag in der National Hockey League (NHL) mit ihren Klubs erfolgreich. Grabner und die New York Rangers siegten bei den Buffalo Sabres mit 2:1 nach Verlängerung, Raffl und die Philadelphia Flyers feierten einen 3:1- Heimsieg gegen die Montreal Canadiens.