NHL: Raffl erzielt 5. Saisontor bei Flyers- Sieg

Michael Raffl hat in der National Hockey League (NHL) sein fünftes Tor in der laufenden Saison erzielt. Der Österreicher in Diensten der Philadelphia Flyers traf beim 4:2 gegen die Nashville Predators im zweiten Drittel zur 3:2- Führung. Ein Erfolgserlebnis feierte auch Thomas Vanek. "Seine" Detroit Red Wings besiegten die New York Islanders 4:3 nach Verlängerung, Vanek steuerte einen Assist bei.