NHL: Ottawa gleicht gegen Pittsburgh aus

Damit kommt es am Donnerstag in Pittsburgh zum entscheidenden siebenten Duell. Der Sieger trifft im Finale um den Stanley Cup auf die Nashville Predators, die sich im Westen gegen die Anaheim Ducks durchgesetzt haben.

Die Penguins gingen in der 25. Minute durch Jewgenij Malkin in Führung, scheiterten im weiteren Verlauf aber immer wieder an Ottawas glänzendem Schlussmann Craig Anderson, der 45 Torschüsse abwehrte. Bobby Ryan im Powerplay (34.) und Mike Hoffmann (42.) schossen die Kanadier zum Sieg.

NHL- Ergebnis von Dienstag - Finale Eastern Conference (best of seven, 6. Spiel):

Ottawa Senators - Pittsburgh Penguins 2:1

Stand in der Serie: 3:3

Entscheidendes Spiel am Donnerstag: Pittsburgh Penguins - Ottawa Senators