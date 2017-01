NHL- Niederlagen für Vanek und Raffl

Die Red Wings machten einen 0:2- und 2:3- Rückstand wett, mit einem Powerplay- Tor nach 38 Sekunden der Verlängerung durch Duncan Keith holten sich die Blackhawks aber den vierten Sieg in Folge. Vanek bereitete das 1:2 durch Andreas Athanasiou vor und ist mit 26 Punkten (10 Tore, 16 Assists) in 30 Partien zweitbester Scorer seines Teams, obwohl er wegen einer Verletzung elf Spiele ausgefallen ist. Detroit liegt genau bei Halbzeit des Grunddurchgangs sechs Punkte hinter den Play- off- Plätzen, hat aber teilweise um zwei Spiele mehr ausgetragen als die direkten Konkurrenten.

Die Flyers kassierten in Buffalo trotz 40 Torschüssen die neunte Niederlage in den jüngsten elf Spielen, nehmen aber noch einen Play- off- Platz ein.

NHL- Ergebnisse:

Chicago Blackhawks - Detroit Red Wings 4:3 n.V.

Buffalo Sabres - Philadelphia Flyers 4:1

Carolina Hurricanes - Columbus Blue Jackets 5:3

St. Louis Blues - Boston Bruins 3:5

Nashville Predators - Vancouver Canucks 2:1 n.V.

Edmonton Oilers - San Jose Sharks 3:5

Anaheim Ducks - Dallas Stars 2:0