Neymar debütiert am Sonntag für PSG

"Neymars Vertrag wird am Nachmittag homologiert, er kann somit am Sonntag spielen", teilte die französische Profiliga (LFP) mit. Der 25- Jährige war in der Vorwoche für die Rekordablösesumme von 222 Millionen Euro vom FC Barcelona zum französischen Vizemeister gewechselt. Neymar unterschrieb einen Fünfjahresvertrag in Paris.

Redaktion krone Sport