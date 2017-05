Neuer hat seine Kärntner Freundin Nina geheiratet!

Heimlich, still und leise - zumindest für die Öffentlichkeit - hat Manuel Neuer am Wochenende seiner Freundin Nina das Ja- Wort gegeben! Standesamtlich erfolgte die Heirat dabei nicht einmal in Bayern, sondern vielmehr in Österreich - im tirolerischen Tannheim im Bezirk Reutte. Doch das ist noch nicht alles aus rot- weiß- roter Sicht: Neuers Braut hat auch noch österreichische Wurzeln!