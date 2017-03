Neue Skier? Hirscher hat damit "keine Gaudi"

Jetzt beginnt beim Weltcup- Finale in Aspen das Festival von Marcel Hirscher! Zugleich ist der Auftakt der technischen Bewerbe auch ein Abschied: Zum letzten Mal wird beim Riesentorlauf am Samstag mit den "alten" Ski gefahren - beim Auftakt in Sölden im Oktober sind die Carver zurück! Hirscher hat das neue Material getestet und war ganz und gar nicht begeistert. Im Video oben sehen Sie Marcel Hirschers spektakulärste Action- Trips!