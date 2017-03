Neue ÖFB- U21 startet mit 1:1 gegen Australien

Österreichs neu formierte U21- Nationalmannschaft ist mit einem 1:1- Remis im Test- Länderspiel gegen Australien ins Jahr 2017 gestartet. Ein spätes Ausgleichstor von FAC- Stürmer Adrian Grbic (85.) bewahrte die Truppe von Teamchef Werner Gregoritsch in Murcia vor einer Niederlage zum Saisonauftakt. Am Montag (16 Uhr) testet die ÖFB- Auswahl neuerlich in der Pinatar- Arena gegen die Niederlande.