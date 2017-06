Neapel macht Maradona zum Ehrenbürger

Vor 30 Jahren hatte der Argentinier seinen Klub SSC Napoli zum ersten Meistertitel geführt. Von 1984 bis 1991 zog er die Fäden im Napoli- Mittelfeld und wurde zur lebenden Legende am Vesuv. Auch Maradona ist dem Verein und der Stadt noch verbunden. Zuletzt hatte er Napoli im Champions- League- Achtelfinale gegen Real Madrid die Daumen auf der Tribüne gedrückt.

Am 5. Juli soll dem 56- jährigen Maradona die Auszeichnung verliehen werden. Geplant ist dazu "eine Feier auf dem Hauptplatz Piazza del Plebiscito", so die Gemeinde Neapel am Dienstag. Neapels Bürgermeister Luigi De Magistris soll Maradona dann symbolisch die Schlüssel der Stadt verleihen.

Ungebrochene Verehrung

Die Napoli- Tifosi haben nicht vergessen was Maradona, der 1986 mit Argentinien Weltmeister wurde, für den Verein geleistet hat. Immernoch gibt es in der Stadt Wände, auf denen sein Gesicht abgebildet ist. Während der Weltmeisterschaft 1990 in Italien jubelten die Napoli- Fans nicht der italienischen Nationalmannschaft zu, sondern ihrem Diego.

An den Feierlichkeiten sollen Maradonas ehemalige Teamkollegen teilnehmen, sowie die heutigen Profis des Klubs.