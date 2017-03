NBA- Wahnsinn: Booker (20) erreicht 70- Punkte- Marke

Basketball- Guard Devin Booker von den Phoenix Suns hat den Freitag- Spielen in der National Basketball Association (NBA) mit 70 Punkten im Match bei den Boston Celtics den Stempel aufgedrückt. Der erst 20- Jährige ist der sechste und jüngste Spieler in der NBA- Geschichte mit 70 oder mehr Punkten in einem Match. Zum Sieg reichte es dennoch nicht, Boston gewann 130:120.