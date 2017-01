NBA- Star rastet aus: Unterarmbruch nach Boxschlag!

Bei einer Auszeit im zweiten Viertel boxte er verärgert gegen den Stuhl - und merkte sofort danach, dass mit seinem Arm etwas nicht stimmt. Sein Trainer gab nach dem Spiel die Diagnose bekannt: Bruch des Unterarms!

Foto: 2016 Getty Images, twitter.com

Ganz bitter! Denn der Center fällt nun zwei Monate aus, steht seiner Mannschaft in einer wichtigen Phase der Saison nicht zur Verfügung. Derzeit liegt der Klub aus Oklahoma mit 28 Siegen und 19 Niederlagen auf Play- off- Kurs.

Der Star der Mannschaft, Russell Westbrook, reagierte gelassen auf den Wutanfall seines Mitspielers: "Solche Dinge passieren. Wenn er es rückgängig machen könnte, würde er es definitiv tun!" Der 28- Jährige verpasste am Donnerstag zwar sein viertes "Triple Double" (zweistellig in drei Statistik- Kategorien) in Folge, führte seine Oklahoma City Thunder aber mit 45 Punkten zu dem109:98- Erfolg gegen Dallas.

NBA- Ergebnisse vom Donnerstag :

Oklahoma City Thunder - Dallas Mavericks 109:98

Minnesota Timberwolves - Indiana Pacers 103:109

Denver Nuggets - Phoenix Suns 127:120

Utah Jazz - Los Angeles Lakers 96:88