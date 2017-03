NBA: Pöltl und Toronto setzen Siegesserie fort

Pöltl postete auf Facebook kurz und bündig "fünf (Siege) in Serie!" ("5 in a row!"). Mit dem Erfolg in Texas haben die in der Eastern Conference viertplatzierten Raptors auch die Teilnahme an den NBA- Play- offs 2017 endgültig fixiert. Sie halten nun bei einer 44:29- Bilanz.

Rang drei im Osten behaupten unverändert die Washington Wizards. Sie gewannen bei den in stärkster Besetzung angetretenen Cleveland Cavaliers 127:115. John Wall erzielte 37 Punkte und verteilte elf Assists. Ein Sieg gegen den Titelverteidiger ist Toronto in der laufenden Saison noch nicht gelungen (0:3).

In der Nacht auf Dienstag starten die Raptors gegen Orlando Magic eine Serie von vier Heimspielen hintereinander. Bis zum Ende des Grunddurchgangs treffen sie nur noch auf Teams der Eastern Conference. Die Kanadier haben noch neun Partien ausständig.

NBA- Ergebnisse:

Dallas Mavericks - Toronto Raptors 86:94

Los Angeles Clippers - Utah Jazz 108:95

Cleveland Cavaliers - Washington Wizards 115:127

San Antonio Spurs - New York Knicks 106:98

Portland Trail Blazers - Minnesota Timberwolves 112:100