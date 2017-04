NBA- Neuling Jakob Pöltl vor Play- off- Premiere

Das passiert heute in der weiten Sportwelt abseits unserer Top- Storys:

07:10 Uhr: +BASKETBALL+

Jakob Pöltl vor Play- off- Premiere! Auf Jakob Pöltl warten seine bisher aufregendsten Spiele als Basketball- Profi. Der Wiener startet mit den Toronto Raptors am Samstag (23.30 Uhr) zu Hause gegen die Milwaukee Bucks in seine ersten NBA Play- offs. Druck will sich der 21- Jährige dabei keinen auferlegen. "Ich sehe es als Chance, mich weiter zu beweisen", sagte Pöltl. Der NBA- Neuling hat sich in den vergangenen zwei Monaten in die Rotation der Raptors gespielt, kam beim Spitzenteam regelmäßig zu seinen Einsätzen. "In den Play- offs geht es aber noch einmal anders zu", weiß Pöltl. "Da kommen dann doch eher die erfahrenen Spieler zum Zug." Sollte er seine Chance erhalten, will er aber bereit sein.

23:07 Uhr: +SPORTPOLITIK+

WADA hob Sperre gegen Anti- Doping- Labor in Doha auf

Die Welt- Anti- Doping- Agentur (WADA) hat die Sperre gegen das Kontrolllabor in Doha wieder aufgehoben. Das teilte die WADA am Donnerstag mit. Der Anti- Doping- Einrichtung in Katar war seit dem 7. November die Akkreditierung entzogen gewesen, da die internationalen Standards und Anforderungen nicht erfüllt wurden. Durch die Rücknahme der Sperre dürfen nun wieder Dopingkontrollen in der Hauptstadt des Golf- Emirats analysiert werden.

21:48 UHR: +BASKETBALL+

Kapfenberg sichert sich in Krimi gegen Vienna Platz drei

Mit einem 91:89- Heimsieg in der Verlängerung (79:79, 40:49) hat sich Kapfenberg am Donnerstag vorzeitig Rang drei nach dem Grunddurchgang der Basketball Bundesliga gesichert. Die Steirer, die in den letzten 2:40 Minuten der regulären Spielzeit von 70:79 noch auf 79:79 herankamen, bauten ihre Siegesserie auf sechs Partien aus. Jene von Vienna, derzeit Vierter, endete hingegen nach fünf Matches.

19:38 Uhr: +FUSSBALL+

Rekordgehalt für Alexis Sanchez?

Foto: AP

Der englische Premier- League- Klub Arsenal London möchte seinen Star Alexis Sanchez einem Medienbericht zufolge mit einem Rekordgehalt zum Bleiben bewegen. Der 28- jährige Chilene, der nur noch bis 2018 Vertrag hat, würde bei einer Verlängerung seines Kontrakts umgerechnet 350.000 Euro pro Woche verdienen, berichtet "The Standard". Damit wäre er der bestbezahlte Profi der Premier- League- Geschichte.

16:16 Uhr: +EISHOCKEY+

Vertrag Komareks bei Malmö nicht verlängert

Österreichs Eishockey- Teamstürmer Konstantin Komarek muss den schwedischen Erstligisten Malmö Redhawks nach einer Saison wieder verlassen. Der 24- Jährige scheint nicht im Kader des SHL- Klubs für die Saison 2017/18 auf, wird auf der Klub- Homepage als einer von acht Abgängen genannt. Sehr wohl findet sich aber sein Landsmann Lukas Haudum im künftigen Aufgebot des Klubs aus der Svenska Hockeyligan.

Haudum darf aber von sich aus auf einen Wechsel hoffen, steht er doch als Nummer 79 auf der europäischen NHL- Draft- Liste. Die Entscheidung, ob der 19- Jährige in Nordamerika ein Engagement erhält, fällt am 23./24. Juni. Beide ÖEHV- Spieler waren am Sonntag mit Malmö im Semifinale der schwedischen Meisterschaft gegen HV 71 Jonköpping ausgeschieden und werden ab 22. April im ÖEHV- Team bei der B- WM in Kiew stehen.

15:44 Uhr: +RADSPORT+

Radprofis Averin und Wacker positiv auf Meldonium getestet

Der aserbaidschanische Radprofi Maksym Averin ist vorläufig wegen des Verstoßes gegen die UCI- Antidoping- Regeln gesperrt worden. Wie der Internationale Verband (UCI) am Donnerstag mitteilte, ist der 31- jährige Staatsmeister positiv auf die verbotene Substanz Meldonium getestet worden. Bei Eugen Wacker aus Kirgistan erbrachte die Dopingprobe dasselbe Ergebnis.

14:56 Uhr: +HANDBALL+

ÖHB- Teamkapitän Hermann fällt bis Saisonende aus

Max Hermann, Kapitän des österreichischen Handball- Teams, fällt bis Saisonende aus und wird damit auch die noch ausstehenden vier EM- Qualifikationsspiele definitiv verpassen. Dies teilte der ÖHB am Donnerstag in einer Aussendung mit. Der 25- jährige Legionär vom Bergischen HC hatte sich Anfang Februar einer zweiten Schulter- Operation unterzogen.

Foto: GEPA

"Natürlich ist das eine blöde Situation. Ich würde dem Verein und dem Nationalteam gerne helfen. Aber man muss langfristig denken. Fit werden ist momentan wichtiger", wurde Hermann zitiert. Geplant ist, dass der Oberösterreicher im Sommer bei seinem neuen Verein VfL Gummersbach in die Vorbereitung einsteigt. Läuft alles nach Plan, beginnt mit 10. Juli für den Rückraum- Spieler die Vorbereitung, Anfang August möchte er dann bereits ganz normal spielen können.

14:18 Uhr: +FUSSBALL+

"Juwel" Dybala verlängerte Vertrag mit Juventus bis 2022

Paulo Dybala hat seinen Vertrag beim italienischen Rekordmeister Juventus Turin bis 2022 verlängert. "Das Juwel hat die Vertragsverlängerung für fünf weitere Spielzeiten unterschrieben", teilte Juve am Donnerstag mit. Der Vertrag des 23- jährigen Dybala bei den Turinern wäre ursprünglich nur noch bis Sommer 2020 gelaufen.

Foto: AP

13:46 Uhr: +EISHOCKEY+

Linz verlängert mit Lukas- Brüdern, Altmann und Spannring

Der Eishockey- Klub Black Wings Linz hat am Donnerstag die Vertragsverlängerungen von vier wichtigen österreichischen Spielern bekanntgegeben. Die Brüder Robert und Philipp Lukas, Mario Altmann und Patrick Spannring unterschrieben beim Viertelfinalisten der abgelaufenen EBEL- Saison für ein weiteres Jahr. Finalist KAC teilte indes mit, dass Verteidiger Mark Popovic (CAN/34) seine Karriere beendet.

11:53 Uhr: +FORMEL 1+

Brite Rowland neuer Renault- Entwicklungsfahrer

Der 24- jährige Engländer Oliver Rowland ist neuer Entwicklungsfahrer beim Formel- 1-Team Renault. Das teilte der französische Rennstall am Donnerstag in Sakhir vor dem Grand Prix von Bahrain mit. Für Renault soll der Brite im Simulator und auch beim Training auf der Strecke eingesetzt werden. Rowland gewann 2015 die Formel Renault 3,5 und fährt aktuell in der Formel 2.

10:40 Uhr: +FUSSBALL+

Drogba macht in zweiter US- Liga bei Phoenix weiter

Der frühere Fußball- Weltklasse- Stürmer Didier Drogba hat mit 39 Jahren noch nicht genug. Der Ivorer, seit seinem Vertragsende beim MLS- Club Montreal Impact Anfang des Jahres vereinslos, spielt künftig für Phoenix Rising. Das Team aus dem US- Bundesstaat Arizona spielt derzeit in der zweitklassigen United Soccer League, hofft aber auf eine baldige Aufnahme in die Major League Soccer (MLS).

Drogba kann in Phoenix nach seinem Engagement als Spieler einen Wechsel ins Management des Vereins vollziehen. "Ich bin davon überzeugt, dass ich dem Club auf und neben dem Feld helfen kann", sagte der Stürmerstar.

08:39 Uhr: +FOOTBALL+

St. Louis verklagt NFL auf eine Milliarde Dollar

Die Stadtregierung von St. Louis hat gemeinsam mit regionalen Gruppen eine Klage gegen die National Football League (NFL), ihre Teams und Eigentümer eingereicht. Die Liga habe beim Umzug des Football- Team der Rams nach Los Angeles im Vorjahr gegen Richtlinien verstoßen, lautet der Vorwurf. Mehr als eine Milliarde Dollar (941,97 Mio. Euro) Schadenersatz werden gefordert.

Foto: GEPA

Die Klageschrift führt unter anderem an, dass der Verlust der Rams die Stadt und die Region schwer getroffen habe, während sich die Liga und die Teambesitzer bereichert hätten. 550 Millionen Dollar Umzugsentgelt sollen bei der Entscheidung im Jänner 2016 geflossen sein. Mit den San Diego Chargers, Oakland Raiders und St. Louis Rams hatten sich gleich drei Clubs für den Umzug beworben. Alle drei begründeten ihre Absichten mit maroden Stadien in ihren jetzigen Standorten sowie der fehlenden Unterstützung der Lokalpolitik.