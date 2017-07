Nationalteam rutscht weiter ab! Jetzt auf Platz 37

Nun muss sogar der Abstieg aus den Top 40 der Welt befürchtet werden. Noch vor kurzem freute sich Österreich über die beste Platzierung und zählte zur Top Ten der Welt. Auf Position 37 (723 Punkte) liegt die Koller- Truppe zwar vor Ländern wie Quali- Gegner Serbien oder dem Europameister von 2004 Griechenland, aber auch hinter Nationen wie Kamerun oder den USA.

Mit dem 1:1 im Quali- Match in Irland haben sich Alaba, Arnautovic und Co auch nicht wirklich viele Möglichkeiten geboten, Punkte zu sammeln. Im Gegensatz zu den Teams, die in Russland beim Confederations Cup vertreten waren. Das Nationalteam von Mexiko hat beispielsweise seit der letzten Weltrangliste zehn Spiele bestritten.

Neuer Spitzenreiter

Deutschland kann sich hingegen über die Eroberung der Spitzenposition freuen. Mit dem jüngsten Sieg beim Confed Cup hat der amtierende Weltmeister zum ersten Mal seit zwei Jahren Platz eins eingenommen. Mit 1609 Punkten liegt Deutschland ganz knapp vor Brasilien (1603 Punkten). Dahinter folgt, mit großem Abstand, Argentinien (1413 Punkte).

Fußball- Zwerg Andorra ist der größte Aufsteiger in der neuen Weltrangliste und liegt nun auf Position 129. Schlimmer als das ÖFB- Team erwischte es Namibia, dass um 62 Plätze, auf Rang 156, abrutschte.