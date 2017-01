Nächster Triumph! Dominic Thiem im Achtelfinale

YEEEES! Dominic Thiem ist bei den Australian Open in der Nacht auf Samstag siegreich geblieben! Mit ihm hat seit sechs Jahren wieder ein Österreicher das Einzel- Achtelfinale bei den Australian Open erreicht. Der 23- jährige Niederösterreicher bezwang am Donnerstag den Franzosen Benoit Paire nach 2:23 Stunden mit 6:1, 4:6, 6:4, 6:4 und musste wie schon in den Runden davor über vier Sätze gehen. Im Achtelfinale trifft Thiem (ATP- 8) nun auf den Belgier David Goffin (ATP- 11). Im Video oben sehen Sie Thiems bislang schönsten Ballwechsel bei diesen Australian Open, den wohl schönsten des gesamten Turniers bisher!