Nächster Sieg für Slowenin Stuhec in Lake Louise

Die Slowenien Ilka Stuhec hat erneut zugeschlagen! Am Tag nach ihrem allerersten Sieg war die Aufsteigerin auch am Samstag wieder die Schnellste. Sie gewann die zweite Abfahrt in Lake Louise vor der Schweizerin Lara Gut und der Ungarin Edith Miklos. Mirjam Puchner wurde mit knapp einer Sekunde Rückstand als mit Abstand beste Österreicherin Sechste. Ihre Leistung war stark, aber ansonsten wieder eine bittere Enttäuschung für unser Skiteam.