Nächster Leipzig- Star will Abschied forcieren

"Wenn sie ihn verkaufen, dann sehe ich kein Problem, dass sie auch mich verkaufen", erklärte der 25- jährige Forsberg schwedischen Medien. Der Teamspieler Schwedens bereitet sich mit dem Nationalteam gerade für das Match in der WM- Quali in Bulgarien vor.

Trotz eines angeblichen Angebots des italienischen Traditionsklubs AC Milan beschäftigt sich der Mittelfeldspieler aktuell nicht mit einem Abschied aus Deutschland. "Ich überlasse so etwas stets meinem Berater, er soll sich darum kümmern. Ich hatte immer einen guten Dialog mit dem Verein, und sie wissen, was ich will. Im Moment konzentriere ich mich auf die laufende Spielzeit. Ich bin bereit, alles für Leipzig zu geben, in der Bundesliga und in der Champions League."

Verwirrende Aussagen

Das Gerücht um Milan war auch deshalb aufgekommen, weil Forsberg in einem Interveiw sehr von dem Serie- A-Klub geschwärmt hatte. Diese Aussagen revidiert er nun. "Ich habe nur die Frage eines Journalisten beantwortet. Meine Antwort hätte auch bei Bayern München so gelautet. Milan ist einer der größten Vereine der Welt, ebenso Real, Barca oder Manchester United."

Nach dem Abschied von Naby Keita könnte den Leipzigern im kommenden Sommer ein kleiner Ausverkauf ins Haus stehen. Besonders, wenn man nicht wie in dieser Saison die Champions League erreichen würde.