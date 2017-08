Nächster ATP- Star verletzt! Raonic sagt US Open ab

Den am Montag beginnenden Tennis- US- Open ist der nächste Topspieler abhandengekommen. Der Kanadier Milos Raonic musste seine Teilnahme am Donnerstag wegen seiner Verletzung des linken Handgelenks absagen. Der 26- jährige Wimbledon- Finalist des Vorjahres war erst am vergangenen Montag in der Weltrangliste aus den Top Ten gefallen, ist Elfter.