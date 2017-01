Nächste Pleite! Real Madrid torkelt ganz heftig

In einer Woche im Rückspiel kann Real aber mit einem klaren Erfolg noch die Wende schaffen.Iago Aspas hatte den Außenseiter in der 64. Minute in Führung gebracht, doch schon fünf Minuten später glich der Brasilianer Marcelo mit einem abgefälschten Volley- Schuss für den Liga- Spitzenreiter aus. Doch der Tabellenachte aus Vigo gab sich mit dem Remis nicht zufrieden: Aspas bediente wenig später Jonny Castro, der mit einem Schuss in die rechte Ecke für den überraschenden Endstand sorgte (70.).

Redaktion krone Sport