Nadal in Formkrise: Erneut frühes Aus in Shanghai!

Tennis- Ass Rafael Nadal steckt weiter in der Formkrise. Der Weltranglisten- Fünfte verlor beim Masters- 1000- Turnier in Shanghai am Mittwoch in der 2. Runde gegen den Serben Viktor Troicki mit 3:6, 6:7(3). Nadal erspielte sich dabei keinen einzigen Breakball. Für Troicki war es im sechsten Duell mit dem Spanier der erste Sieg.