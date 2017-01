Nadal fixiert nach Marathon- Thriller Traumfinale

Was war das für ein Wahnsinns- Thriller! Rafael Nadal hat am Freitag Grigor Dimitrov im Halbfinale der US- Open nach einem Marathon- Spiel mit fast fünf Stunden Spielzeit in fünf Sätzen eliminiert. Am Ende hieß es 6:3, 5:7, 7:6, 6:7 und 6:4. Damit komplettierte Nadal das Traumfinale - er trifft im Endspiel auf seinen Dauerrivalen Roger Federer.