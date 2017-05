Nach Unterschenkelbruch: Brem wieder auf Skiern

"#week26 zurück in den Bergen, im Schnee, auf Ski!" Die Tirolerin Eva- Maria Brem hat sechs Monate nach ihrem Unterschenkelbruch im linken Bein das erste Mal wieder ihre Alpinski angeschnallt und ihrer Freude per Twitter Ausdruck verliehen. Drei Stunden freies Skifahren in Sölden stand auf dem Programm, Brem kommentierte dies mit "glücklichstes Mädchen der Welt".