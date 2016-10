Nach Rapid legt die Austria auch Sturm Graz flach!

Raphael Holzhauser brachte die Austria in der 51. Minute nach einem strittigen Foulpfiff von Schiedsrichter Dominik Ouschan per Elfmeter in Führung. Die Wiener hatten schon in der ersten Hälfte mehr vom Spiel gehabt, aber nichts Zählbares daraus gemacht. Olarenwaju Kayode spitzelte den Ball in der 67. Minute zum 2:0 ins Tor.

Austria früh mit spielerischen Vorteilen

Die Austria begann ohne Überraschungen mit der von Trainer Thorsten Fink präferierten Stammformation. Sturm- Coach Franco Foda musste hingegen auf den angeschlagenen Kapitän Christian Schulz verzichten, Christian Schoissengeyr kam stattdessen in der Abwehr zum Einsatz. Die Violetten starteten mit spielerischen Vorteilen und tiefen Pässen auf den schnellen Kayode, der in der siebenten Minute alleine vor Sturm- Goalie Christian Gratzei vergab. Zweimal tappte der Nigerianer indes in die Abseitsfalle.

Wie beim ersten Saisonduell in Graz, das die Wiener 1:3 verloren, attackierte die Fink- Elf früh und hatte mehr Ballbesitz. Gefährlich wurde die Austria vor allem über Standards. In der 24. Minute wehrte Gratzei einen von Holzhauser getretenen Freistoß ab. Sieben Minuten später brachten Lukas Rotpuller und Petar Filipovic nach Holzhauser- Freistoßflanke aus kurzer Distanz keinen Druck hinter den Ball - Gratzei war zur Stelle. Die zwei Innenverteidiger waren sichtlich überrascht von der sich ihnen bietenden Möglichkeit.

Lykogiannis vergibt beste Sturm- Chance

Die beste Sturm- Gelegenheit verzeichnete Charalampos Lykogiannis (15.) mit einem Freistoß von der Strafraumgrenze, der das Lattenkreuz nur knapp verfehlte. Die Grazer kamen mit Fortdauer zwar besser ins Spiel, spätestens im Strafraum der Gastgeber war jedoch Endstation. Gegenstöße brachte die Austria- Defensive gut unter Kontrolle. Etwas Glück hatten die "Veilchen" zu Beginn der zweiten Hälfte, bekam man doch wie vor einer Woche im Wiener Derby einen umstrittenen Elfmeter zugesprochen.

Lykogiannis touchierte Kayode mit dem Arm, der Stürmer ging schnell und dramatisch zu Boden. Ouschan zögerte nicht und zeigte auf den Punkt. Von dort verwandelte Holzhauser flach, obwohl Gratzei die Ecke erraten hatte. In der 54. Minute rettete Lykogiannis gegen Felipe Pires, auf der Gegenseite wurde Deni Alar alleine vor Osman Hadzikic wegen Abseits zurückgepfiffen.

Kayode macht den Sack für die Austria zu

Nach dem Treffer von Kayode, der in eine halbhohe Freistoß- Hereingabe von Holzhauser spritzte, versuchten die Blackys alle Kräfte zu mobilisieren - so kamen Philipp Zulechner und Roman Kienast -, wurden aber nicht mehr zwingend. Zeitweise waren die Austrianer dem dritten Tor sogar näher als Sturm einem erfolgreichen Abschluss. So musste Gratzei in der 72. Minute nach einer Schoissengeyr- Rettungstat ein Eigentor verhindern.

Das Ergebnis:

FK Austria Wien - SK Sturm Graz 2:0 (0:0)

Wien, Ernst- Happel- Stadion, 11.128, SR Ouschan

Tore: 1:0 (51./FE) Holzhauser, 2:0 (67.) Kayode

Gelbe Karten: keine bzw. Jeggo, Lykogiannis, Schoissengeyr

Austria: Hadzikic - Larsen, Rotpuller, Filipovic, Martschinko - Serbest (81. Prokop), Holzhauser - Pires, Grünwald, Venuto (94. Tajouri) - Kayode (89. Friesenbichler)

Sturm: Gratzei - Koch, Schoissengeyr, Spendlhofer, Lykogiannis - Jeggo (81. Kienast), Matic - P. Huspek, Alar, Schmerböck (62. Hierländer) - Edomwonyi (71. Zulechner)

# Team Sp S U N +/- P 1. Sturm Graz 13 9 2 2 15 29 2. Altach 13 8 2 3 5 26 3. Salzburg 13 7 4 2 15 25 4. Austria 13 8 1 4 6 25 5. Rapid 13 5 5 3 11 20 6. Wolfsberg 13 4 4 5 0 16 7. Ried 13 4 2 7 -7 14 8. Admira 13 4 1 8 -17 13 9. St. Pölten 13 1 4 8 -13 7 10. Mattersburg 13 1 3 9 -15 6