Nach Messer- Attackte: Kvitova zeigt verletzte Hand

Kvitova war am Dienstag in ihrer Wohnung von einem Einbrecher mit einem Messer attackiert und schwer an der linken Schlaghand verletzt worden. Fast vier Stunden lang dauerte die Operation an allen fünf verletzten Fingern, die erfolgreich verlief. Laut Einschätzung der Ärzte wird die Weltranglistenelfte voraussichtlich ein halbes Jahr ausfallen. Für Kvitova war es "das größte Weihnachtsgeschenk", dass sie bereits am Donnerstag die verletzten Finger in einer Therapiesitzung wieder bewegen konnte.

Die Polizei fahndet weiter nach dem Täter, der sich laut Medienberichten als Kontrollor für den Warmwasserspeicher Zutritt zur Wohnung verschafft hatte.