Nach Gut- Drama: "Gehe von einer Operation aus!"

Ausgerechnet beim Slalom- Einfahren ist für Lara Gut das Ende der Gold- Mission bei ihrer Heim- WM in St. Moritz gekommen. Die Schweizerin riss sich zur Kombi- Halbzeit im linken Knie das vordere Kreuzband und erlitt eine Meniskusverletzung. Die Frage ist, wie die Verletzung nun behandelt wird. "Ich gehe von einer Operation aus", so der Schweizer Ski- Boss Urs Lehmann gegenüber dem "Blick". Was die Schweizer Pressechefin kurz nach der Verletzung zu sagen hatte, sehen Sie oben im Video!