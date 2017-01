Nach Absage: So geht's in Zauchensee weiter

Nach der neuerlichen Total- Absage am Samstag wird beim Damen- Weltcup in Altenmarkt/Zauchensee versucht, die Abfahrt am Sonntag durchzuführen. Dazu wurde für 9.30 Uhr ein Trainingslauf angesetzt. Die Startzeit für das Rennen auf der Kälberloch- Piste wurde für 12.15 Uhr festgelegt. Die Wetterprognosen sind erstmals günstig.