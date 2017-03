Nach 6:1- Drama: UEFA ermittelt gegen Barcelona!

Am Mittwoch hatten mehrere Fans den Rasen des Camp Nou gestürmt, um mit den Spielern die dramatische Wende im Rückspiel des Champions- League- Achtelfinales zu feiern.

Foto: GEPA

Die Disziplinarkommission will den Fall am 23. März verhandeln. Üblicherweise werden solche Vergehen mit Geldstrafen geahndet.

Barca träumt vom "Triple"

Trotz der Ermittlungen befindet sich der Verein im Hoch: Nach dem in letzter Minute sichergestellten Aufstieg mit dem 6:1 gegen Paris hat man in Barcelona wieder zu träumen begonnen. Selbst das zweite "Triple" in den vergangenen drei Jahren scheint möglich.

Foto: AFP

Das Champions- League- Viertelfinale wird Ende kommender Woche ausgelost, im Cupfinale treffen die Katalanen auf Alaves und in der Liga ist man aufgrund der jüngsten Schwächephase von Real Madrid ebenfalls wieder im Geschäft.