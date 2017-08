Nach 3 Jahren: David Villa zurück im Spanien- Kader

Der spanische Nationalcoach Julen Lopetegui hat Villa für die beiden Spiele in der WM- Qualifikation gegen Italien (2. September) und Liechtenstein (5. September) berufen.

In 97 Länderspielen hat Villa, der vor New York für den FC Barcelona auf Torejagd ging, 59 Tore erzielt. 2008 war der Stürmer mit Spanien in Wien Europameister geworden, 2010 in Südafrika war er Teil der spanischen Weltmeistermannschaft.