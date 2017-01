Murray und Wawrinka bei Australian Open weiter

Der Tennis- Weltranglisten- Erste Andy Murray hat durch einen glatten Erfolg das Achtelfinale der Australian Open erreicht. Der fünfmalige Finalist aus Schottland gewann am Freitag in Melbourne 6:4, 6:2, 6:4 gegen den Amerikaner Sam Querrey. US- Open- Sieger Stan Wawrinka aus der Schweiz schlug den Serben Viktor Troicki 3:6, 6:2, 6:2, 7:6 (7).